Берлин, 21 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок возложила на Россию ответственность за обострение ситуации в Донбассе и призвала российские власти «вернуться за стол переговоров», передаёт 21 февраля немецкое агентство Tagesschau.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

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«Я настоятельно призываю российское правительство, а также президента России: не играйте с человеческими жизнями», — заявила Бербок, выступая в преддверии встречи министров иностранных дел Европейского союза.

«То, что мы видели за последние 72 часа, действительно вызывает беспокойство», — сказала немецкий министр.

Она выразила уверенность, что «ответственность (за эскалацию — ред.) лежит на российском правительстве». «Поэтому я настоятельно призываю российское правительство: вернитесь за стол переговоров. Всё в ваших руках», — заключила Бербок.