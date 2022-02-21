Москва, 21 февраля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Сегодня будут признаны ЛНР и ДНР, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Government.ru Вячеслав Никонов

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"Сегодня будут признаны два новых государства… Сегодня свершится то, что свершится, естественно, на Западе это не признают», — сказал Никонов в эфире телеканала «Россия 24».

Битва за Украину, которая началась более 1000 лет назад, будет продолжаться, убежден парламентарий.

По мнению Никонова, за признанием ЛНР и ДНР последуют договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем взаимодействии, «будут и военные статьи».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания ЛНР и ДНР будет принято сегодня, 21 февраля.