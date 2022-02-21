Москва, 21 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Решение о признании ЛНР и ДНР будет вынесено 21 февраля. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — заявил Путин.

«Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», — указал он.