Москва, 21 февраля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Правительство России готовилось к возможной реакции Запада на признание ЛНР и ДНР, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совбеза РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «"Большой совбез» и совещание с министрами: рабочий день Путина — трансляция»

"Мы уже много месяцев ведём подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР, я имею в виду, в первую очередь это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений», — сказал Мишустин.

Он отметил, что риски «уже достаточно хорошо проработаны» и правительству понятны вопросы, связанные с различными ограничениями, например, импорта высоких технологий.

«Для нас очевидно, что, поскольку ситуация будет деградировать, то потери темпа для России также невозможны, нам необходимо на сегодняшний день обострять эту ситуацию, идти в неё, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнить национальные цели», — заявил премьер-министр.

Он заверил, что правительство сделает всё необходимое для того, чтобы обеспечить благосостояние народа.