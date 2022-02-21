Бухарест, , 18:31 — REGNUM Правительство Румынии намерено рассмотреть вопрос об ослаблении действующих в стране противоэпидемических мер в контексте коронавируса. Об этом 21 февраля сообщает «Румынское телевидение».

На участке соблюдаются противоэпидемические меры Денис Абрамов © ИА REGNUM

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По словам министра здравоохранения страны Александру Рафилы, в настоящее время Румыния справилась с пятой волной пандемии, и эффективность работы местных специальных медицинских служб «позволяет говорить об отсутствии проблемы шестой волны».

Рафила «Лично я верю, что румынские пасхальные праздники ознаменуются отсутствием защитных масок на лицах наших сограждан».

Ранее глава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии Марчел Чолаку заявил о необходимости «либерализации карантинных правил»: «Жесткие ограничения попросту работать не будут».

По состоянию на 21 февраля, количество граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,66 млн. Из них умерло 62 539 пациентов.

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