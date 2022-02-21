София, 21 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Основные карантинные ограничения, введенные в Болгарии из-за распространения COVID-19, будут отменены в стране уже 20 марта нынешнего года. Об этом 21 февраля со ссылкой на заявление болгарского премьер-министра Кирила Петкова сообщает БТВ.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США На свободе

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По словам главы правительства Болгарии, в настоящее время уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается практически во всех регионах Болгарии, и в течение ближайших нескольких недель эпидемиологи окончательно санкционируют снятие последних запретов.

ИА REGNUM) больше не понадобится». Петков «Для посещения общественных мест «зеленый сертификат» (справка о вакцинации от COVID-19 — прим.) больше не понадобится».

Ранее министр здравоохранения Болгарии Асена Сербезова гарантировала постепенное смягчение указанных ограничений уже с 22 февраля нынешнего года.