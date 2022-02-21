Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Полиции Канады потребовалось два дня, чтобы положить конец протесту дальнобойщиков, выступавших против принудительной вакцинации от коронавируса. В ходе разгона демонстраций был арестован 191 человек, сообщает Reuters.

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Против демонстрантов был применен перцовый аэрозоль и светошумовые гранаты, в результате чего была очищена большая часть площади перед парламентом. Другие демонстранты оставили свои позиции в других частях центра города в течение ночи.

Таким образом был положен конец трехнедельной оккупации Оттавы. Полицейские оградили центр столицы забором, а городские рабочие убирали мусор и очистили улицы снегоуборочной техникой.

Напомним, что дальнобойщики 28 января перекрыли центр города, в связи с чем премьер-министр Джастин Трюдо применил редко используемые чрезвычайные полномочия. Полиция также сообщила, что были отбуксированы семьдесят шесть автомобилей протестующих.

Изначально протест носил антивакцинный характер, но позже перерос в демонстрацию против Трюдо и правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США 42-летний мужчина на автомобиле Jeep Patriot намеренно врезался в толпу протестующих дальнобойщиков, которые требовали отмены приказа об обязательной вакцинации от коронавируса. В результате аварии пострадали четыре человека, один из них был доставлен в больницу.

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