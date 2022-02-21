Москва, 21 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Россия в некотором смысле подготовленнее к внешнему давлению, чем в 2008 году. Об этом 21 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Масштаб потенциального конфликта не сопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. И это абсолютно точно. С другой стороны, в чём-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какова будет реакция», — заявил Путин.

«А сейчас мы знаем, что будет происходить. Мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов транслировали в наш адрес. Понимаем, что давление будет запредельным. Но мы понимаем, каким образом этому давлению противостоять. Этот горький опыт за 14 лет нам пошёл впрок», — заявил Медведев.

По его словам, возвращение ДНР и ЛНР Киеву не нужно, и украинские власти в первую очередь заинтересованы в сохранении своей власти, используя вопрос Донбасса как «разменную монету».