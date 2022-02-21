Москва, 21 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Донецке и Луганске в результате обстрелов и диверсий серьёзно нарушено снабжение водой и газом. Об этом сообщил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

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"В результате действий диверсионных групп и артиллерии в Донецке практически отсутствует вода. В Луганске в 2/3 города отсутствует газ», — сказал он в ходе заседания Совета безопасности России.

Шойгу сообщил, что за минувшую ночь было совершено в общей сложности более 40 обстрелов территорий ДНР и ЛНР.

«Как мы видим и как докладывают специалисты, всё это происходит в основном по заранее намеченным целям. Это не стихийный огонь, а прицельный. Они понимают, куда бьют», — сказал министр.