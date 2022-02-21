Москва, 21 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Американское руководство заявляло, что Украина не войдёт в НАТО, к тому же будет введён мораторий на такой шаг. Об этом 21 февраля заявил российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Мы как раз разговаривали на этот счёт, и американский коллега (президент США Джо Байден — прим. ИА REGNUM) заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий.