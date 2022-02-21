Донецк, 21 февраля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Власти Горловки в Донецкой Народной Республике сообщают о возобновлении обстрелов города со стороны Украины, передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Представительство ДНР в СЦКК также сообщает об обстреле из артиллерии и миномётов посёлков Старомихайловка и Сигнальное на донецком направлении, посёлка Озеряновка на горловском направлении, сёл Безыменное и Куликово на мариупольском направлении.

Отмечается, что силовики выпустили 59 артиллерийских снарядов и мин различного калибра, также применялось стрелковое оружие.

Сообщения об обстрелах поступают на фоне внеочередного заседания Совета безопасности России, которое президент России Владимир Путин собрал для обсуждения ситуации в Донбассе. Ранее сегодня глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру с просьбой признать независимость респулик.