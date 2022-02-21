Москва, 21 февраля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Гарантии безопасности должны быть зафиксированы в документе, который бы обладал статусом международно-правового акта, потому что остальные обязательства США не выполняют, заявил 21 февраля российский президент Владимир Путин на заседании СБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Никаких гарантий нет. Таких гарантий вообще нет, потому что Соединённые Штаты легко отказываются от любых договорённостей, от любых документов, которые подписали.