Москва, 21 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Текущие международные противоречия по поводу Украины могут быть решены только комплексно. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Наши предложения не являются чем-то вроде меню, из которого можно выбирать», — заявил Лавров.

«Они не являются ультиматумом, просто они упираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно на данном этапе. Вы, Владимир Владимирович, подчеркнули, что и украинский кризис во многом зависит от того как развиваются отношения между РФ и ведомым США Западом», — указал он.