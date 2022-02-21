Москва, 21 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Госдуме готовы оперативно рассмотреть вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР, а также о военной помощи в случае таких предложений президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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В Госдуме не исключают, что соответствующие договоры могут поступить в нижнюю палату парламента уже 21−22 февраля.

Парламентарии, в частности, от «Единой России» готовы оперативно, уже 22 февраля, поддержать возможное обращение главы государства о признании ЛНР и ДНР.

Оперативно обсудить вопрос готовы и в Совфеде, его заседание также запланировано на 22 февраля.