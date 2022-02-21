Путин объяснил опасения РФ по поводу вступления Украины в НАТО
Москва, 21 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Украина хочет вернуть Крым любой ценой, даже если это потребует военного вторжения. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.
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«Если Россия столкнётся с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угроза для нашей страны многократно возрастёт. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии», — заявил Путин.
«Поскольку никто не признаёт волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает, что это её территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоёвывать, как они считают, свою территорию военным способом — а они говорят об этом в своих документах, это очевидно», — указал он.