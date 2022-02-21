Москва, 21 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Россия стремится к спокойному и благополучному развитию в мирных условиях. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Использование Украины инструментом противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьёзную, очень большую угрозу. Именно поэтому мы последние месяцы, в конце прошлого года, активизировали свою работу с нашими основными партнёрами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях», — заявил Путин.

«Для нас эта задача — номер один. Это приоритет для нашей страны. Не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития», — указал он.