Рига, 21 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

В Риге и Лиепае прошли одновременные акции в поддержку мирного населения Донбасса и против убийства детей региона украинской армией. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Так, у здания городской думы Лиепая одиночный пикет провела член партии и редактор новостного портала infoliepaja.lv Елена Осипова. Плакаты во время пикета напоминали, что с апреля 2014 года по 2022 год на Донбассе погибли 152 ребенка. В руках Осипова держала портрет четырехлетнего Владислава Дмитриева, который был убит в результате атаки дрона украинских военных в апреле 2021 года.

Осипова прокомментировала свои действия так: «Я, как русский человек и мать, не смогла остаться в стороне. Лиепайская дума в знак солидарности с Украиной вывесила флаг государства, которое убивает своих же детей, сегодня я напомнила об этом у порога думы».

В «Русском союзе Латвии» заявили, что «пора обратить внимание на настоящую проблему страны, которую все так стараются поддержать на словах: на нацистские слоганы, используемые руководством Украины, и самое главное — на непрекращающееся уже 8 лет убийство мирного населения, в том числе, детей Донбасса. В то время, пока все игнорировали эту проблему, от действий украинских вооруженных сил, уже погибло 152 ребенка».

Ранее представитель партии, депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок выступила с трибуны главного законодательного органа ЕС, критикуя страны ЕС за поддержку курса официального Киева на военное решение проблемы Донбасса.