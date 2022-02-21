Москва, 21 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Украина не собирается исполнять комплекс мер Минских договорённостей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили. И на самом высшем государственном уровне, и на уровне министерств, министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета Безопасности. В общем, ясно для всех — реально по этому комплексу мер минскому делать ничего не собираются», — заявил Путин.