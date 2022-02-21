Тирасполь, , 16:58 — REGNUM В ходе 621 исследование в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 178 случай заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 105 375 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 99 065 человека, в том числе за последние сутки — 1081.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2085 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1414 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 433 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 399 человека. Смертей среди пациентов с COVID-19 не зафиксировали.