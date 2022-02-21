Новочебоксарск, Чувашия, 27 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске продолжением скандала с выборами главы города стало избрание нового спикера. Игоря Анакова сменил Алексей Ермолаев, который, к слову, выше всех тянул руку при голосовании на первом собрании парламента, где решались кадровые вопросы. Спустя сутки после смены власти официальной информации нет ни сайте администрации Новочебоксарска, ни на ленте отделения «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru 25 сентября 2020 года, первое собрание депутатов Новочебоксарска, где был избран глава города. Выше всех тянет руку Алексей Ермолаев

Первое собрание депутатов вновь сформированного городского собрания Новочебоксарска состоялось 25 сентября и официально заявлялось, что «большинством голосов» главой города — спикером парламента избран депутат 36-летний Игорь Анаков («Единая Россия»), который, согласно опубликованной биографии, является председателем территориального общественного самоуправления «Союз». Появление и продвижение его кандидатуры приписывали мелким интригам одного из депутатов-ростовщиков Госсовета, ранее переметнувшемуся от справороссов к единороссам. По некоторым данным, выдвижение Анакова не было согласовано ни с республиканскими властями, ни с «Единой Россией, ни со «Справедливой Россией», поэтому следовало ожидать ответной реакции.

В результате 26 октября состоялось неанонсированное собрание депутатов, созванное инициативной группой. Последние ссылались на допущенные процедурные нарушения при выборах главы Новочебоксарска в сентябре. Учитывая «первый блин», когда на выборах первого главы города из высоких гостей был только руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов, на этот раз на заседание притянули тяжёлую политическую артиллерию в лице депутатов Госдумы Николая Малова и Леонида Черкесова (фракция «Единая Россия»). В результате также «большинством голосов» состоялось переизбрание главы города: пост занял 36-летний Алексей Ермолаев («Единая Россия»).