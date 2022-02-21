Самарская область, 18 сентября, 2002, 15:10 — ИА Регнум. В Средневолжской Ассоциации мастеров проходит заседание художественно-экспертного совета по народно-художественным промыслам Самарской области. Основные вопросы, которые вынесены на обсуждение членов Совета: 1. Постановление Губернатора Самарской Константина Титова области "О создании территориального художественного экспертного совета по народным художественным промыслам Самарской области"; 2. Рассмотрение заявлений от отдельных авторов и организаций об отнесении изделий отдельных авторов к изделиям народных промыслов признанного художественного достоинства.