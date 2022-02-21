Курск, 21 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Курске организован пункт сбора помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Publicdomainpictures.net Вода в бутылках

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

Сбор помощи организован на базе Аварийно-спасательной службы в Курске, на улице 50 лет Октября. Пункт работает в будние дни с 09:00 до 16:00.

Принимаются средства гигиены, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одноразовая посуда, детское питание, продовольствие долгого хранения, полотенца и постельные принадлежности, пластиковые емкости для стирки, детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Также можно перевести деньги в фонд благотворительного марафона «Мир детства», средства будут направлены на обеспечение беженцев. В назначении платежа просят сделать пометку «Помощь ДНР и ЛНР».