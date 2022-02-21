Москва, 21 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Подтверждения информации, поступившей из США о готовящихся в ряде российских городов терактах, нет, сообщил 21 февраля журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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На пресс-конференции после встречи с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом глава МИД РФ напомнил, что накануне, 20 февраля, американское посольство в Москве предупредило: боевики готовят теракты в Москве, Санкт-Петербурге.

Лавров «Посольство, правда, что-то такое невнятное сказало о том, что они читали в российских газетах, российских СМИ, будто такое возможно».

Российский дипломат добавил, что со стороны американских официальных структур хотелось бы видеть более достойной деятельности, нежели распространение такой информации.