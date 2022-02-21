Подгорица, , 16:27 — REGNUM Если число детей, зараженных коронавирусом, в школах Черногории не увеличится на этой или следующей неделе, можно ожидать, что урок будет продлен до 45 минут, заявил 21 февраля эпидемиолог Института общественного здравоохранения Адис Мартинович и добавил, что учащиеся будут обязаны и далее носить маски.

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В настоящее время уроки в школах Черногории длятся по 30 минут.

Медик добавил, что в Черногории все еще наблюдается снижение числа больных и госпитализированных.

«Нет никаких признаков того, что будут резкие скачки заболеваемости», — сказал эпидемиолог.

На вопрос, близок ли конец пандемии, Мартинович сказал, что это все еще неясно.