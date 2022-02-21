Любляна, , 16:22 — REGNUM Словения 21 февраля отменила почти все эпидем меры, кроме ношения масок и мытья рук в помещении.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Свидетельства о перенесенном ковиде, прививке или отрицательном тесте потребуются только в учреждениях здравоохранения, домах престарелых и тюрьмах.

Согласно решению правительства, ограничений по количеству людей в торговых центрах, объектах общественного питания и любых мероприятиях больше нет, сообщает агентство STA.

Ограничений по времени работы в заведениях общепита нет, а ночные клубы могут снова работать. Рекомендуется носить маски на открытом воздухе, когда нельзя соблюдать дистанцию в 1,5 метра.