София, 21 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Румынии официально выявили 7694 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам медиков, несмотря на общий спад заболеваемости COVID-19, в отдельных районах страны по-прежнему существует опасность массового заражения. Сообщается о 85 летальных исходах.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Бухаресте, Констанце и других крупных городах. При этом в минздраве Румынии отмечают увеличение числа вакцинированных граждан.

По состоянию на 21 февраля количество выявленных граждан Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,66 млн человек. Из них в стране умерли 62 539 пациентов.