Москва, 21 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,99%, до 78,06 рубля. Евро прибавляет 1,17%, торгуясь по 88.57 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Геополитические риски остаются главным фактором для котировок российской национальной валюты. Ещё 18 февраля на фоне развития обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, из-за опасений, что Россия открыто вступит в конфликт и подвергнется новым санкциям, рубль стал ускоренно снижаться.

Сегодня утром, в свете информации о том, что президенту Франции Макрону удалось договориться с Владимиром Путиным и Джозефом Байденом о проведении саммита в Париже по вопросам безопасности, котировки рубля активно укреплялись, как и другие валюты развивающихся рынков.

Однако впоследствии выяснилось, что пока никакой конкретики нет, и возможность саммита обсуждалась чисто теоретически.

Тем временем на Донбассе продолжают усиливаться боевые действия, появилась информация о прорыве диверсионных групп ВСУ на территорию самопровозглашенных республик, подрыве склада с боеприпасами, новых обстрелах.

Кроме того, стало известно о попадании снаряда с украинской территории в пограничный пропускной пункт в Ростовской области.

На этом фоне российские биржевые индексы ускорили падение, соответственно, инвесторы стали переводить средства в валюты, усилив давление на рубль.

Скорее всего, нервозность на рынке сохранится, как минимум, до конца февраля. Соответственно, рубль будет лихорадить, постепенно смещая курс к недавним минимумам в районе 80 рублей за доллар.

Американские биржи сегодня закрыты из-за празднования Дня президентов, так что 22 февраля с появлением на рынке американских игроков, рубль может вновь подвергнуться распродажам», — считает эксперт.

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