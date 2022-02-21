Москва, , 13:13 — REGNUM Закрывшись на минувшей неделе на отметке 77 руб., пара доллар/рубль сегодня, 21 февраля, начала торги снижением почти на 100 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Впрочем, оттолкнувшись от уровня 76 руб., котировки тут же рванули вверх и уже практически отыграли первоначальные потери.

Волатильность курса российской валюты остается высокой, что неудивительно, учитывая поток противоречивых новостей с геополитического фронта.

Сегодня бегство от рисков подугасло за счет сообщений о готовящемся саммите президентов РФ и США. Согласие сторон на диалог дает игрокам надежду на дипломатическое разрешение конфликта.

Российским активам также помогли замечания Блинкена о том, что Вашингтон не будет вводить санкции против России «до последнего момента».

Впрочем, учитывая дальнейшее обострение ситуации на Донбассе и масштабы конфликта в целом, устойчивое укрепление рубля на данном этапе представляется маловероятным.

Скорее российская валюта выглядит привлекательной для продаж на росте, что, собственно, и наблюдалось на старте сегодняшней сессии.

Новая волна бегства от рисков в ближайшее время способна вернуть пару доллар/рубль за пределы уровня 77 руб., где ключевой сейчас является зона 77,20−77,25 руб., выше которой котировки не поднимались с конца января», — пояснил эксперт.

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