Орел, 21 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации регионального значения введен на территории Орловской области, сообщили 21 февраля в пресс-службе правительства региона по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Флаг Орловской области

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Как уточнил губернатор Андрей Клычков, данное решение позволит мобилизовать имеющиеся ресурсы, оперативно выполнять задачи, связанные с размещением на территории области вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Речь идет ов том числе об оперативном использовании средств резервного фонда Правительства Орловской области для запуска и функционирования пунктов временного размещения,.

Губернатор подчеркнул, что введение режима ЧС регионального характера не предусматривает меры по остановке функционирования каких-либо объектов жизнеобеспечения, социального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти Донецкой и Луганской народный республик. Объявили об эвакуации населения на территорию России. В Орловской области организовано шесть пунктов приёма беженцев на 540 мест.