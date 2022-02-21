Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Ростовскую область из Луганска доставили пять тяжелобольных детей. Возраст пациентов — от трёх до 15 лет, сообщили ИА REGNUM в донском минздраве 21 февраля.

Donland.ru Палаты готовы к приёму пациентов

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Маленькие пациенты госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Детей с онкологическими заболеваниями доставили из Луганска на реанимобиле в сопровождении медиков.