Москва, , 15:29 — REGNUM Главная причина замедления темпов роста мировой экономики — это не штамм «Омикрон», а исчерпание эффекта отложенного спроса и ухудшающаяся международная обстановка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал выводы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая обвинила штамм «Омикрон» в замедлении темпов роста мировой экономики.

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«Омикрон», безусловно, влияет на мировую экономику, но не думаю, что это главная причина, — сказал Ковригин. — 2021 год преподнёс сюрприз — быстрое восстановление экономики, которое не прогнозировали даже самые оптимистичные эксперты. Но этот рост был скорее восстановительным, плюс сказался эффект отложенного спроса. Поэтому производство быстро поднялось после коронавирусных запретов 2020 года и даже заметно превысило уровень до пандемии. Экономика научилась жить с пандемией. Но долго экономика расти быстрыми темпами не может — рост внутреннего и внешнего спроса закономерно имеет пределы».

Кроме того, как отметил Ковригин, на ослабление темпов роста сильно влияет международная обстановка.

«Ужесточение противостояния усиливает риски долгосрочных инвестиций и ускоряет отток капитала из развивающихся стран», — добавил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что мировая экономика вошла в 2022 год с неустраненной проблемой дисбаланса между развитыми и развивающимися странами.