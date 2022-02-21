Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Ростовской области в случае закрытия классов на карантин школьников из Донбасса обеспечат всем необходимым для онлайн-обучения. Об этом 21 февраля сообщил и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По его словам, во всех пунктах временного размещения, развёрнутых в муниципальных образованиях Ростовской области, ведётся классификация детей по возрасту (школьники, дошкольники) и распределение за будущими образовательными организациями, если ребята захотят продолжать образовательный процесс на территории региона (это связано с тем, что некоторые беженцы из Донбасса переезжают в другие российские регионы или между муниципальными образованиями. — Прим. ИА REGNUM). Так, по данным на 20 февраля, дети школьного возраста находились в 33 муниципальных образованиях, а 21 февраля — в 25 муниципалитетах.

«Для того, чтобы принять детей в школы, необходимо пройти медицинские обследования, внести изменения в учебные графики школ, выполнить санитарно-эпидемиологические мероприятия. Сейчас эта работа в полном объёме развёрнута. Более 400 заявлений поступило на зачисление в конкретную образовательную организацию, остальные определяются с выбором школы», — уточнил Фатеев.

Также отмечено, что родителям предлагают выбрать школы, наиболее близко расположенные к пунктам временного размещения беженцев из Донбасса. Гибридные формы обучения школьникам также будут доступны.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области с 18 февраля переведено в режим повышенной готовности.