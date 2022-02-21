Вологда, 21 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Вологодские медики продолжат получать выплаты за участие в вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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«Продлеваем выплаты медработникам, задействованным в вакцинации, до конца марта. Поддержать материально — это то малое, чем мы можем поддержать наших медиков. Постановление уже подготовлено», — написал глава региона.

Напомним, на Вологодчине медики, которые участвуют в проведении вакцинации, получают специальные социальные выплаты в размере одной тысячи рублей за рабочий день.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19.