Донецк, 21 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Донецкую Народную Республику (ДНР) проникли две группы украинских диверсантов и одной из них удалось взорвать ракетно-артиллерийский склад. Об этом 21 февраля рассказал представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Утром начался массированный обстрел населенного пункта Коминтерново. В этот момент было проникновение двух диверсионных групп в глубь территории нашей республики. Одной задачей группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено», — сказал он.

Также представитель НМ ДНР указал, что вторая группа украинских диверсантов выдвинулась в направлении на населенный пункт Новоазовское для дестабилизации ситуации.

«На данный момент сотрудниками МГБ и МВД совместно с военными проводится поисковое мероприятие по нахождению и ликвидации этих двух групп», — добавил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что электрическая подстанция и центральная городская больница в Донецке получили повреждения после обстрелов украинских силовиков.