Вологодская область, 21 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Вологодской области возобновят оказание плановой медпомощи — регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С 24 февраля плановая помощь возобновится в стационарах, с 28 февраля — в амбулаторном звене. Как только эпидситуация позволит, вернёмся к вопросу дальнейшего послабления мер», — сообщил губернатор.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня на основании положительного теста на антитела к COVID можно получить сертификат о перенесенном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области зрителям разрешили присутствовать на спортивных соревнованиях.