Мурманск, 21 февраля 2022, 10:44 — REGNUM В Мурманской области на официальных всероссийских спортивных мероприятиях снова смогут присутствовать зрители. Соответствующее изменение в антиковидный указ внесли региональные власти.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
Обязательными условиями для посещения мероприятий остаются: предъявление справки или QR-кода, соблюдение масочного режима наполняемость в помещениях 50%.
Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля в Мурманской области отменили систему QR-кодов при посещении заведений общепита, кинотеатров и других заведений.