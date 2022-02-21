Курск, 21 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 66 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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21 февраля зарегистрирован 481 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 56 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 100 тыс. 193 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 85 тыс. 709 пациентов, в том числе 141 — за последние сутки.

Всего скончался 2261 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.