Берлин, 21 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины проведет 21 февраля во второй половине дня канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 21 февраля сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Олаф Косинский Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом», — сказал он.

Также Хебештрайт отметил, что этот телефонный разговор связан и был обсужден с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с усилиями дипломатического характера, направленными на разрешение ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля примет участие в большом заседании Совета безопасности РФ.