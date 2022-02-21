Донецк, 21 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Электрическая подстанция и центральная городская больница в Донецке получили повреждения после обстрелов украинских силовиков. Об этом 21 февраля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.gov.ua Обстрел

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Отмечается, что ситуация на линии соприкосновения остается критической, боевики Украины продолжают нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«В результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады (ВСУ 0 ред.) повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время ведется уточнение дополнительной информации о пострадавших и разрушениях гражданских объектов в результате действий ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой произошла остановка вентилятора главного проветривания после обстрела украинскими силовиками подстанции, снабжающей предприятие электричеством, будет эвакуировано свыше 250 человек.