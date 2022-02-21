Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Свердловской области вырос суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным на 21 февраля госпитализированы 220 человек. Тогда как днем ранее — 216. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 997 пациентов. В общей сложности в регионе ковид победили 210 197 граждан.

За 20 февраля в области обнаружили 3550 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались семь человек. Это на два летальных исхода меньше, чем днем ранее.