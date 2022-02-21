Москва, 21 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Признание республик Донбасса — крайний шаг, на который, тем не менее, Россия может пойти при определённых условиях. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Госдума

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«Признание республик Донбасса — это вариант, оставленный на крайний случай. В принципе он может понадобиться только в начале крупных военных действий для формализации ввода российских войск, и недавним решением парламента Россия дала понять, что может пойти на это», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такой шаг может ослабить позиции России и никак не помочь республикам.

«Так что это именно вариант про запас — на чёрный день начала масштабных военных действий. Впрочем, очень многое уже говорит в пользу того, что именно такой сценарий может быть реализован, и не по воле России» — заключил Неменский.

Напомним, что в Госдуме депутаты большинством голосов приняли обращение к Президенту России с просьбой признать государственность ЛНР и ДНР.