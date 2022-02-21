Джакарта, 21 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 34 418 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 21 февраля 2022 года в Индонезии выявлено 5 231 923 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 39 929 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 554 711 человек.

В период с 20 по 21 февраля 2022 года от COVID-19 умерли 176 человек. Всего эпидемия унесла жизни 146 541 жителя Индонезии.

В настоящее время в стране насчитывается 530 671 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о снижении числа случаев заражения коронавирусом в стране.