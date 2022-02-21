Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Из федерального бюджета властям Петербурга будет выделено еще более 294 млн 696,9 тыс. рублей на бесплатное обеспечение лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19, сообщили 21 февраля в Смольном. Соответствующее соглашение достигнуто между городским правительством и Минздравом России.

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«Общий объем выделенных средств из резервного фонда правительства Российской Федерации и резервного фонда правительства Санкт-Петербурга в 2022 году составит 1 млрд 250 млн 398 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, в настоящее время в Петербурге амбулаторное лечение от COVID-19 получают более 123 тыс. человек.