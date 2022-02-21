Варшава, , 14:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 21 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 9 589 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 16 человек.

В настоящее время (по состоянию на 21 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 923 пациента. Из них 1 189 человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 5 563 446 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 109 833 человека.