Донецк, 21 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Из шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой произошла остановка вентилятора главного проветривания после обстрела украинскими силовиками подстанции, снабжающей предприятие электричеством, будет эвакуировано свыше 250 человек. Об этом 21 февраля сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как уточняется в сообщении, которое приводит Донецкое агентство новостей, в 12:00 (совпадает с мск) на шахте имени Скочинского остановился вентилятор главного проветривания.

«Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность, пострадавших нет. Работают горноспасатели», — говорится в сообщении.

Также указывается, что остановка главного вентилятора произошла из-за обстрела украинскими боевиками электроподстанции, которая питает шахту электричеством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что американские кураторы воодушевляют президента УкраиныВладимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений.