Москва, 21 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Параолимпийцы служат хорошим примером для миллионов людей. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «"Большой совбез» и совещание с министрами: рабочий день Путина — трансляция»

"Хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремлённости, умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду. Позволяет расширить границы возможного», — заявил Путин.

«Также хотел бы поздравить вас с включением в параолимпийскую сборную команду России. Представить родную страну на таких соревнованиях — заветная мечта о спортивной карьере такого рода для любого атлета», — указал он.