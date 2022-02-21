Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Свердловской области готовы принять беженцев из Донбасса. Их разместят на базе санаториях в Нижних Сергах и Реже. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на исполнительного директора регионального отделения Красного Креста Марину Хабарову.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По ее словам, беженцев доставят в регион 25 февраля. В Нижних Сергах Свердловской области проходит оперштаб. На нем обсуждают вопросы размещения эвакуированных жителей Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области разработали план помощи эвакуированным из Донбасса. Свердловские власти заявили о готовности принять часть вынужденных переселенцев. Кроме того, в Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.