Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В ходе новой серии проверок торговых и развлекательных заведений Петербурга за минувшую неделю в 15% точек надзорные органы обнаружили нарушения антиковидных требований. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Бары на улице Ломоносова в Петербурге

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Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом совместно с представителями правоохранительных органов и Роспотребнадзором проверили 140 заведений Петербурга. Нарушения были выявлены в 21 организации. На соблюдение установленных норм проверяется общепит, розничная непродовольственная торговля и сфера услуг в различных районах города.

Прежде всего сотрудники комитета фиксировали отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ), QR-кода заведения, а также журналов дезинфекции и термометрии. В части проверенных точек сотрудники игнорировали необходимость обязательной проверки иммунных сертификатов у посетителей.

Также в течение прошлой недели проводились и ночные рейды в 23 предприятиях общественного питания. До сих пор надзорные органы фиксируют нарушение режима работы в комендантский час, с 23:00 до 6:00 (с 21 февраля время начала запрета перенесено на 02:00, — прим. ред.). Кроме того выявили несоблюдение санитарной безопасности. Персонал игнорирует запрет на курение кальянов в общественных местах и необходимость использования СИЗ.

Выявленные нарушения повлекут наложение административной ответственности на владельцев, а также штрафы в размере до 300 тыс. рублей.

«Большинство организаций соблюдают антиковидные требования. Важно, чтобы эта тенденция сохранилась и после смягчения ограничений. Изменения в 121 постановление, в том числе по продлению часов работы предприятий общепита, вступают в силу сегодня. Но основные санитарные требования сохраняются, их выполнение контролируется», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.