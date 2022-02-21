Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону доставили тяжелобольных детей из Луганской Народной Республики. Их эвакуировали на реанимобилях.

Ilya Plekhanov Реанимобиль

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Пятеро детей с онкологическими заболеваниями, предположительно, будут госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, пишет телеграм-канал Don Mash.

Пациенты в пути были под присмотром медиков.