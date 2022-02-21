Таллин, 21 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. За последние несколько недель февраля 2022 года число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии остается на уровне около 40 000 в неделю.

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Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Так, если с 14 по 20 февраля в Эстонии было выявлено 39 164 новых случая заражения, то неделей ранее заболели 39 681 человек.

С началом распространения в Эстонии штамма коронавируса «Омикрон» недельное число заражений начало увеличиваться быстрыми темпами: с 3 294 в середине декабря 2021 года до почти 50 000 в конце января 2022 года.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных с COVID-19 растет значительно медленнее, чем с предыдущими вариантами вируса. По положению на утро воскресенья, 20 февраля, в госпитализации нуждались 586 пациентов с коронавирусом — на 105 больше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составила в Эстонии 5 930 случаев на 100 000 населения.